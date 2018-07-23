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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Сортсталь» в Серове

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Сортсталь» (г. Серов) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 23 июля 2018 года. Заявление о банкротстве компания подала в связи с наличием задолженности в размере 49 млн 877 тыс. руб.



Напомним, ООО «Сортсталь» зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами.

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