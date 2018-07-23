Авторынок растет взаймы

Авторынок Свердловской области, как и России в целом, продолжает расти, несмотря на повышение цен, предпринятое в июне-июле целым рядом зарубежных автопроизводителей. Однако эксперты отмечают, что основным драйвером этого роста является автокредитование: за последние полгода количество выданных в данном сегменте займов на Среднем Урале выросло более чем на 40%. Такая тенденция может привести к существенному увеличению просроченной задолженности автовладельцев и массовым арестам транспортных средств судебными приставами.Как сообщает агентство «Автостат», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 849,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18,2% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом за июнь было продано 156,4 тыс. автомобилей (+10,8%). Динамика продаж по Свердловской области, по словам экспертов, примерно соответствует общероссийской и остается положительной, несмотря на сезонный спад.«Рынок в целом растет, хотя летом традиционно наблюдается сезонный спад: люди стараются тратить деньги на отпуск. Но общая динамика остается положительной, хотя ее темпы немного замедлились по сравнению с предыдущими периодами», — рассказал представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.Между тем эксперты отмечают, что в условиях, когда реальные доходы свердловчан не только не растут, но и несколько снижаются, рост объема авторынка происходит почти исключительно за счет кредитных средств.«Действительно, рынок новых автомобилей достиг своего «дна» год-полтора назад и с тех пор пытается расти. Мы связываем такую динамику с тем, что людям надоело экономить, и они начинают менять свои машины на новые. Но пользуются они при этом, к сожалению, главным образом банковскими кредитами, которые показывают рост значительно больший, чем доходы населения. Люди обновляются в кредит в надежде, что стагнация не может длиться бесконечно», — рассказал генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.Это подтверждает статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), согласно которой в I полугодии 2018 года банки Свердловской области выдали 13,5 тыс. автокредитов, что на 44,3% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Также почти на 10% увеличился средний размер займа на покупку автомобиля, а общая сумма возросла на 44%.Эксперты отмечают, что отчасти на показатели здесь влияет появление предложений по кредитам на автомобили с пробегом, однако развитие этого сегмента рынка по темпам значительно отстает от кредитования покупки новых машин. С другой стороны, статистика автозаймов не учитывает потребительского кредитования, которым свердловчане активно пользуются при покупке транспортных средств в случае более привлекательных условий.Несмотря на эти корректировки, рост автокредитования не вызывает сомнений. Хотя покупка автомобилей за собственные средства становится все менее доступной для жителей Среднего Урала, это не удерживает их от приобретения новых машин. Такая тенденция может сохраниться и во второй половине 2018 года — 2019 году, причем существенный рост цен на авторынке неизбежно приведет к повышению финансовой нагрузки на заемщиков.«Думаю, в текущем году рост рынка новых легковых автомобилей продолжится, но опять же, на кредитные деньги. При этом цены будут увеличиваться. Отмена льгот на импорт комплектующих для производства автомобилей в рамках режима промышленной сборки с 1 июля может дать прирост в 5-6%. Повышение НДС с 1 января 2019 года тоже подстегнет удорожание, но ненамного, примерно на 1%. Свою роль сыграют и дилеры, которые на фоне увеличения спроса станут повышать свою маржу. Если сложить все факторы, я думаю, в 2019 году машины будут дороже сегодняшнего уровня, особенно ближе к весне, на 10-12%», — пояснил Виталий Калугин.По его словам, в результате увеличится закредитованность свердловчан, что в условиях стагнации доходной базы повышает риск невозвратности кредитов.«Люди перекладывают проблемы на будущее, надеясь, что смогут их решить. Но если доходы не растут, сделать это у каждого четвертого или пятого заемщика не получится», — отметил эксперт.Впрочем, по словам аналитиков, поскольку приобретенные в кредит автомобили автоматически становятся предметами залога для банка, в такой ситуации взыскатели задолженности пойдут по пути их ареста и реализации в пользу финансовой организации. Таким образом, сегодняшний рост авторынка может впоследствии быть снивелирован отчуждением части транспортных средств у собственников из-за долгов по кредитам.