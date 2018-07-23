ЕВРАЗ набирает обороты

ЕВРАЗ НТМК продолжает расширять и развивать производство для нужд железнодорожного транспорта. Растущий рынок требует увеличения выпуска продукции. В текущем летнем сезоне предприятие запустило пятую линию полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта. Проект реализуется совместно с немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheneidt (NSH). Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Мощность новой линии составит более 66 тыс. железнодорожных колес в год. Запуск нового производства позволит сбалансировать мощности прессопрокатной линии, участка механической обработки колес и линий выходного контроля, что повысит производительность цеха. Кроме того, на комбинате будут созданы новые рабочие места.На новой линии будут обтачиваться колеса диаметром от 710 до 1 тыс. 250 мм. Одно колесо обрабатывается на станке от 15 до 22 минут в зависимости от размера. Станки уникальны: в них отсутствует передаточный редуктор, а специальный привод позволяет плавно регулировать частоту вращения и положение колеса.В состав линии входит также оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Новые станки используют на 10% меньше жидкости; вода, которая подается для охлаждения смазывающей жидкости, применяется в замкнутом цикле. Техническое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новое оборудование позволит на 10-12% снизить потребление электроэнергии.Еще один ключевой момент производства — наличие передовых технологий, которые должны обеспечить высокое качество продукции.«Наша первоочередная задача — удовлетворить растущий спрос на колеса со стороны российских потребителей. На новых станках будет обтачиваться премиальная продукция комбината: S-образные колеса для грузового подвижного состава России и для скоростного движения. Сможем здесь обрабатывать и экспортную продукцию», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.В совместном с немецкими партнерами проекте размер инвестиций со стороны ЕВРАЗа составили 800 млн руб.Пятую линию полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта планировалось запустить в третьем квартале 2018 года. Было принято решение приурочить это событие ко Дню металлурга.В торжественной церемонии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудники колесобандажного цеха, представители профсоюзного комитета и подрядных организаций.«В ближайшее время новая линия выйдет на проектную мощность. Наши колеса востребованы на рынке, и мы продолжим развивать колесобандажное производство», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.«Я благодарен компании ЕВРАЗ за постоянную модернизацию оборудования на НТМК. В городе создаются новые рабочие места, люди стабильно получают заработную плату, город развивается», — отметил врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.Отметим, что продукция предприятия востребована не только среди отечественных компаний — активно осваиваются и зарубежные рынки. В мае 2018 года предприятие отгрузило первую партию железнодорожных колес в Словакию. До конца года комбинат отправит вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1 тыс. колес для грузовых составов.