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В 2019 году увеличение цен на новые автомобили в России может достичь 10-12%
23 июль 2018 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. В пиковый сезон 2019 года увеличение цен на новые автомобили в России может достичь 10-12% к сегодняшнему уровню. Об этом рассказал УрБК генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
По его словам, в наибольшей степени на динамику цен повлияет отмена с 1 июля 2018 года льгот на импорт комплектующих для производства автомобилей в рамках режима промышленной сборки.
«Думаю, в текущем году рост рынка новых легковых автомобилей продолжится, но опять на кредитные деньги. При этом цены будут увеличиваться. Отмена льгот на импорт комплектующих может дать прирост в 5-6%. Повышение НДС с 1 января 2019 года тоже подстегнет удорожание, но ненамного, примерно на 1%. Свою роль сыграют и дилеры, которые на фоне увеличения спроса станут повышать свою маржу. Если сложить все факторы, я думаю, в 2019 году машины будут дороже сегодняшнего уровня, особенно ближе к весне, на 10-12%», — пояснил В. Калугин.
По его словам, в наибольшей степени на динамику цен повлияет отмена с 1 июля 2018 года льгот на импорт комплектующих для производства автомобилей в рамках режима промышленной сборки.
«Думаю, в текущем году рост рынка новых легковых автомобилей продолжится, но опять на кредитные деньги. При этом цены будут увеличиваться. Отмена льгот на импорт комплектующих может дать прирост в 5-6%. Повышение НДС с 1 января 2019 года тоже подстегнет удорожание, но ненамного, примерно на 1%. Свою роль сыграют и дилеры, которые на фоне увеличения спроса станут повышать свою маржу. Если сложить все факторы, я думаю, в 2019 году машины будут дороже сегодняшнего уровня, особенно ближе к весне, на 10-12%», — пояснил В. Калугин.
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