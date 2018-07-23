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100 дней музыки: гости «Усадьбы Jazz» в Екатеринбурге раскачались в интернете

Гости знаменитого опен-эйра в Екатеринбурге сочинили свыше тысячи собственных джазовых мелодий, сделали 3D фото и установили интернет-рекорд. За время фестиваля они отправили в интернет такой объем информации, что его хватило бы, например, на сто дней непрерывного прослушивания MP3-песен в режиме онлайн.



Хедлайнером в смартфонах гостей «Усадьбы Jazz» стал коллектив «АукцЫон» и Олег Гаркуша. Период выступления группы с 21.00 до 22.30 стал самым «накаленным» временем в интернете и на него пришелся наибольший объем контента.



Самым активным в социальных сетях и мессенджерах стал посетитель мероприятия, который всего за полдня скачал в сети «МегаФона» 3 ГБ трафика — столько среднестатистический абонент потребляет за пару недель. Нагрузка на сеть выросла на треть по сравнению с обычным вечером субботы, при этом фото и видео «уходили» в сеть со скоростью до 40 Мбит/с.



«Вблизи усадьбы Харитоновых-Расторгуевых работают две наши базовые станции — «Эколог» и «Прогресс». Специально к событию мы расширили их емкость и перенаправили сектора объектов связи так, чтобы они справились с повышенной нагрузкой и сохранили высокую скорость передачи данных. Любители джаза также подготовились к комфортным условиям в интернете и пришли с 4G-смартфонами. В сети LTE было передано 90% всего трафика», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Выдержать девятичасовой марафон музыки и быть онлайн гостям мероприятия помогли мобильные зарядки в лаундж-зоне телеком партнера мероприятия — компании «МегаФон» Здесь также можно было создать свою джазовую мелодию, сделать 3D-фото и взять автограф у коллектива «BRUUT», полюбившегося заводной танцевальной музыкой в духе 1960-х.



Отметим, что екатеринбуржцы и гости города оказались ценителями джаза. Такую музыку слушает каждый пятый абонент компании «МегаФон» на Урале на тарифе «Включайся! Слушай», где предоставляется полный безлимит на музыкальные сервисы BOOM, Яндекс Музыка, Zvooq, «ВКонтакте Музыка», Apple Music.

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