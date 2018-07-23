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«Уралхимпласт» оштрафован на 400 тыс. рублей за негативное воздействие на экологию

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Свердловский облсуд отклонил апелляцию ПАО «Уралхимпласт», которое пыталось обжаловать штраф на сумму 400 тыс. руб. за негативное воздействие на экологию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Нарушения на предприятии были выявлены в конце 2016 года во время проверки, которую проводили сотрудники Росприроднадзора. Выяснилось, что организация не соблюдает требования законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в области использования и охраны водных объектов, в области обращения с отходами, в области использования и охраны земель, а также в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



В частности, производственный лабораторный контроль окружающей среды на полигоне ТТПО и прудках-накопителях-усреднителях в 2014, 2015 и 2016 годах выполнен не в полном объеме и с нарушением норм природоохранного законодательства. В почве концентрация вредных веществ оказалась выше нормативов в несколько раз. По итогам проверки были составлены материалы по нескольким административным статьям в области охраны окружающей среды.



«Вмененные в вину общества правонарушения состояли в длительном непрекращающемся нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, то есть являлись длящимися», — говорится в сообщении.



Судья Дзержинского районного отдела Нижнего Тагила в марте 2018 года объединил все материалы в отношении ПАО «Уралхимпласт» в одно производство. По результатам их рассмотрения обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Это решение в Свердловском облсуде было оставлено без изменений.

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