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«Уралхимпласт» оштрафован на 400 тыс. рублей за негативное воздействие на экологию
23 июль 2018 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Свердловский облсуд отклонил апелляцию ПАО «Уралхимпласт», которое пыталось обжаловать штраф на сумму 400 тыс. руб. за негативное воздействие на экологию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Нарушения на предприятии были выявлены в конце 2016 года во время проверки, которую проводили сотрудники Росприроднадзора. Выяснилось, что организация не соблюдает требования законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в области использования и охраны водных объектов, в области обращения с отходами, в области использования и охраны земель, а также в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В частности, производственный лабораторный контроль окружающей среды на полигоне ТТПО и прудках-накопителях-усреднителях в 2014, 2015 и 2016 годах выполнен не в полном объеме и с нарушением норм природоохранного законодательства. В почве концентрация вредных веществ оказалась выше нормативов в несколько раз. По итогам проверки были составлены материалы по нескольким административным статьям в области охраны окружающей среды.
«Вмененные в вину общества правонарушения состояли в длительном непрекращающемся нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, то есть являлись длящимися», — говорится в сообщении.
Судья Дзержинского районного отдела Нижнего Тагила в марте 2018 года объединил все материалы в отношении ПАО «Уралхимпласт» в одно производство. По результатам их рассмотрения обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Это решение в Свердловском облсуде было оставлено без изменений.
Нарушения на предприятии были выявлены в конце 2016 года во время проверки, которую проводили сотрудники Росприроднадзора. Выяснилось, что организация не соблюдает требования законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в области использования и охраны водных объектов, в области обращения с отходами, в области использования и охраны земель, а также в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В частности, производственный лабораторный контроль окружающей среды на полигоне ТТПО и прудках-накопителях-усреднителях в 2014, 2015 и 2016 годах выполнен не в полном объеме и с нарушением норм природоохранного законодательства. В почве концентрация вредных веществ оказалась выше нормативов в несколько раз. По итогам проверки были составлены материалы по нескольким административным статьям в области охраны окружающей среды.
«Вмененные в вину общества правонарушения состояли в длительном непрекращающемся нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, то есть являлись длящимися», — говорится в сообщении.
Судья Дзержинского районного отдела Нижнего Тагила в марте 2018 года объединил все материалы в отношении ПАО «Уралхимпласт» в одно производство. По результатам их рассмотрения обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Это решение в Свердловском облсуде было оставлено без изменений.
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