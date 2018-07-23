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Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро вырос на 20 коп.

УрБК, Москва, 23.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 29,31 коп., до 63,20 руб., евро вырос на 19,59 коп., до 74,13 руб.

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