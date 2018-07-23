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Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро вырос на 20 коп.
23 июль 2018 (15:14)
УрБК, Москва, 23.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 29,31 коп., до 63,20 руб., евро вырос на 19,59 коп., до 74,13 руб.
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