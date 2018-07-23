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В Челябинской области количество выданных новых кредитных карт во II квартале выросло на 59%
23 июль 2018 (15:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. В Челябинской области во II квартале 2018 года банки выдали 67,9 тыс. новых кредитных карт, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России в апреле-июне 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,42 млн ед., увеличившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,52 млн ед.).
«Темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне. Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В целом по России в апреле-июне 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,42 млн ед., увеличившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,52 млн ед.).
«Темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне. Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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