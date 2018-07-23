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СКР начал проверку из-за падения аттракциона с детьми в екатеринбургском ЦПКиО
23 июль 2018 (14:39)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Следственные органы организовали проверку в связи с информацией о падении аттракциона с детьми на территории ЦПКиО в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
«В ходе проверки следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, истребуется и анализируется интересующая следствие документация о функционировании аттракциона и о том, насколько часто он подвергался необходимой технической проверке. Выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.
По неофициальным данным, инцидент произошел 22 июля на одной из каруселей. Конструкция, на которой находились несколько детей, рухнула. Обломками оказалась зажата девочка. Руководство ЦПКиО отказывается комментировать произошедшее.
«В ходе проверки следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, истребуется и анализируется интересующая следствие документация о функционировании аттракциона и о том, насколько часто он подвергался необходимой технической проверке. Выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.
По неофициальным данным, инцидент произошел 22 июля на одной из каруселей. Конструкция, на которой находились несколько детей, рухнула. Обломками оказалась зажата девочка. Руководство ЦПКиО отказывается комментировать произошедшее.
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