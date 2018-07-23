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СКР начал проверку из-за падения аттракциона с детьми в екатеринбургском ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Следственные органы организовали проверку в связи с информацией о падении аттракциона с детьми на территории ЦПКиО в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



«В ходе проверки следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, истребуется и анализируется интересующая следствие документация о функционировании аттракциона и о том, насколько часто он подвергался необходимой технической проверке. Выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.



По неофициальным данным, инцидент произошел 22 июля на одной из каруселей. Конструкция, на которой находились несколько детей, рухнула. Обломками оказалась зажата девочка. Руководство ЦПКиО отказывается комментировать произошедшее.

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