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Спрос на аренду жилья в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 снизился на 86%
23 июль 2018 (14:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге упал сразу на 86% после проведения последнего для города матча Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом говорится в материалах Avito.
Уральская столица заняла также первое место среди городов-организаторов ЧМ-2018 с рекордным падением спроса. Второе и третье место занимают Волгоград и Казань соответственно (по -64%).
Также отмечается снижение средней цены на посуточную аренду. По состоянию на 14 июня 2018 года, цена составляла 2 тыс. 130 руб., к 15 июля — 1 тыс. 761 руб.
Последний матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге был проведен 27 июня 2018 года.
Уральская столица заняла также первое место среди городов-организаторов ЧМ-2018 с рекордным падением спроса. Второе и третье место занимают Волгоград и Казань соответственно (по -64%).
Также отмечается снижение средней цены на посуточную аренду. По состоянию на 14 июня 2018 года, цена составляла 2 тыс. 130 руб., к 15 июля — 1 тыс. 761 руб.
Последний матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге был проведен 27 июня 2018 года.
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