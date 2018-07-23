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Роспотребнадзор: почти 80% свердловчан подвержены рискам из-за химического загрязнения

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. В Свердловской области 79,6% населения подвержено рискам для здоровья, связанным с химическим загрязнением, 65,8% ― с биологическим загрязнением, следует из доклада регионального управления Роспотребнадзора по правоприменительной практике за II квартал 2018 года.



«Среди санитарно-гигиенических факторов по-прежнему лидируют риски, связанные с комплексной химической нагрузкой, которым подвержено почти 80% населения области. Второе место занимают риски, связанные с биологическим загрязнением, далее — риски от физических факторов», ― говорится в материалах надзорного органа.



Социально-экономические факторы риска оказывают воздействие на меньшую долю населения. Однако они во многом определяют снижение рождаемости и связанную с этим убыль населения в регионе, отмечают в Роспотребнадзоре.

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