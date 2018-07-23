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Челябинской гордуме потребовалось пять лет на исправление порядка создания парковок

УрБК, Челябинск, 23.07.2018. Челябинская городская дума на последнем заседании приняла новый порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковочных мест, который не противоречит антимонопольному законодательству. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.



Предыдущая версия документа от 2013 года, как установили в ведомстве, противоречила положениям закона о защите конкуренции. В документе не было информации о создании и использовании парковок на автомобильных дорогах. Также не был установлен порядок по специальному обозначению парковочного пространства.



«В результате отсутствия решения о порядке создания парковочных мест фактически создание парковок осуществлялось МБУ «Городские парковки». Так, на март 2018 года за учреждением было закреплено 116 парковок», — говорится в сообщении.



Фактически муниципальное учреждение работу не осуществляло. МБУ заключало с хозяйствующими субъектами договоры на обслуживание парковок. Компания обеспечивала работу парковок и получала с автомобилистов плату, которую перечисляла учреждению.



Новая редакция документа об организации парковок в городе со стороны областного УФАС претензий не вызвала.

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