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При поддержке ММК в детском центре «Уральские зори» открыли новое футбольное поле

В детском загородном центре «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК») состоялось открытие-презентация нового футбольного поля. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



«Великолепная спортивная площадка была построена в «Уральских зорях» буквально за месяц. Стадион соответствует всем требованиям ГОСТа. Искусственное покрытие, сертифицированные беговые дорожки — все сделано, чтобы детский спорт в лагере был эффективным и в тоже время безопасным. Турниры, эстафеты — стадион задуман с перспективой проведения самых разных турниров по игровым видам спорта», — рассказали в пресс-службе.



Проверить качество покрытия решили незамедлительно, проведя в рамках профильной профсоюзной смены, проходившей в соседнем детском лагере «Горное ущелье» чемпионат по футболу. В состязаниях участвовали четыре команды — две лагерные дружины, сборная команда первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР и команда спортивных инструкторов. На новом футбольном поле кипели нешуточные страсти, достойные чемпионата мира по футболу.



«Я вам скажу с гордостью, такую сплоченную работу команды металлургического комбината и профкома, как у нас, можно встретить редко. И то, что делается на соцобъектах и по лагерям — неоценимо. Не побоюсь сказать, таких красивых лагерей, как «Горное ущелье» и «Уральские зори», в России практически нет», — отмечает специалист ПО Группы ММК по спортивно-массовой работе и работе с молодежью Денис Херсун.



Два детских оздоровительных центра под опекой одного предприятия — это действительно исключение. В Челябинской области из 24 подобных лагерей сейчас работают лишь 8, два из которых — в Магнитогорске. И каждый лагерь, благодаря поддержке металлургического комбината и профсоюзного комитета, год от года становится комфортнее и современнее.



По словам директора Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» Олега Закирова, с пуска таких объектов и начинается воспитание подрастающего поколения молодых спортсменов, которые будут прославлять нашу страну. Есть планы построить подобный стадион в центре «Горное ущелье».

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