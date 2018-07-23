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Треть россиян откажется от пользования зарубежными интернет-магазинами при введении пошлин на покупки от 200 евро
23 июль 2018 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. 35% россиян, заказывающих товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от покупок, если новый порог беспошлинного ввоза будет введен на покупки от 200 евро. Последние в этом случае станут невыгодными, отметили участники опроса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
22% участников опроса заявили, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, а 27% сообщили, что следят за этим. Только 9% респондентов готовы заказывать товары несмотря на введение нового сбора.
Стоит отметить, что товары на сумму свыше 200 евро сейчас заказывает незначительная часть интернет-пользователей — всего 5%. После введения новых правил число сократится ещё больше.
Любопытно, что мнение россиян относительно снижения порога для дополнительных сборов разделилось. Лишь 27% респондентов отнеслись к инициативе резко отрицательно. Ответ «скорее отрицательно» выбрали 13%. Почти такое же количество опрошенных ответили, что относятся к идее положительно и скорее положительно — 20% и 19% соответственно.
Наибольшее одобрение снижения порога беспошлинного ввоза вызвало у самой молодой группы респондентов — до 25 лет (28%). В самой старшей возрастной группе — от 55 до 60 лет — «за» выступили только 14%.
В опросе приняли участие 4 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, жители городов с населением свыше 500 000 человек.
22% участников опроса заявили, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, а 27% сообщили, что следят за этим. Только 9% респондентов готовы заказывать товары несмотря на введение нового сбора.
Стоит отметить, что товары на сумму свыше 200 евро сейчас заказывает незначительная часть интернет-пользователей — всего 5%. После введения новых правил число сократится ещё больше.
Любопытно, что мнение россиян относительно снижения порога для дополнительных сборов разделилось. Лишь 27% респондентов отнеслись к инициативе резко отрицательно. Ответ «скорее отрицательно» выбрали 13%. Почти такое же количество опрошенных ответили, что относятся к идее положительно и скорее положительно — 20% и 19% соответственно.
Наибольшее одобрение снижения порога беспошлинного ввоза вызвало у самой молодой группы респондентов — до 25 лет (28%). В самой старшей возрастной группе — от 55 до 60 лет — «за» выступили только 14%.
В опросе приняли участие 4 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, жители городов с населением свыше 500 000 человек.
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