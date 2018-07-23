Новости дня

Екатеринбург занял последнее место по числу болельщиков на ЧМ по футболу-2018

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Во время Чемпионата мира по футболу-2018 Россию посетило 7,7 млн человек, что, по данным ФИФА, на 2,5 млн больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.



Самым популярным городом Чемпионата мира по футболу-2018 по числу посетителей площадок Фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest стала Москва. Ее посетило 1 млн 870 человек. На втором месте — Санкт-Петербург, там побывало 1 млн 303 тыс. человек. Казань заняла третье место (738 тыс.), а Нижний Новгород — четвертое (более 600 тыс.). Самара и Волгоград встретили по 600 тыс. туристов каждый, а Сочи и Ростов-на-Дону — по 500 тыс. В Саранск приехали около 400 тыс. туристов, а в Калининград — 385 тыс. Последнее место занял Екатеринбург — там побывало 310 тыс. болельщиков.



Всего в ЧМ-2018 участвовало 11 городов страны.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: