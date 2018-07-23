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В Екатеринбурге на ремонт реконструированной улицы Степана Разина потратят 10,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. В Екатеринбурге проведут ремонт участка улицы Степана Разина, на котором с 2013 по 2015 годы проводилась реконструкция.



Аукцион на проведение ремонтных работ на отрезке между улицами Щорса и Авиационной размещен на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик должен будет заменить асфальтовое покрытие, люки, а также нанести на дорогу разметку. Все работы должны быть выполнены до 25 октября 2018 года. За проведение ремонта назначена цена в размере 10,8 млн руб.



Напомним, что с 2013 года в Екатеринбурге проводилась масштабная реконструкция указанного участка. Работы, которые проводила компания «Эмма», затянулись на несколько лет. Администрация города и подрядчик обвиняли друг друга в срыве сроков. Реконструкция была доведена до конца после смены исполнителя работ. Компания «Эмма» была внесена в «черный» список подрядчиков.

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