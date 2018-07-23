Новости дня

На свердловском рынке труда доля соискателей старше 50 лет может вырасти в два раза

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. На рынке труда Свердловской области в течение 10 лет может в 1,5-2 раза вырасти доля соискателей в возрасте более 50 лет, говорится в материалах HeadHunter.



Специалисты связывают увеличение доли соискателей с последствиями демографического кризиса 1990-х годов.



«Нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х: они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и HR-директора сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растет — пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть», — поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



В настоящее время наибольшая доля соискателей в возрасте от 50 лет на территории региона ищут работу в отраслях: «Производство», «Транспорт», «Административный персонал», «Продажи», «Строительство». 45% возрастных соискателей претендуют на зарплату в 20-40 тыс. руб., 31% — в 40-60 тыс. На ежемесячное вознаграждение до 20 тыс. руб. согласны только 10%.



Ранее в департаменте по труду и занятости Свердловской области спрогнозировали рост безработицы после увеличения пенсионного возраста.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: