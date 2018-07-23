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В Екатеринбурге судят местных жителей за ограбление банков на сумму более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей региона. Они обвиняются в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой, в том числе в особо крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



По версии следствия, трое екатеринбуржцев и их знакомый вступили в преступный сговор с целью совершения разбойных нападений на банковские отделения в г. Екатеринбурге. В каждом случае они изучали обстановку с целью установления охраны и систем видеонаблюдения в банке, прорабатывали пути отхода. Кроме того, обвиняемые заранее приобрели сигнальный пистолет, муляж гранаты и огнестрельного оружия, маски.



С мая 2017 по январь 2018 года обвиняемые совершили 4 разбойных нападения на банковские учреждения на территории Кировского, Орджоникидзевского и Ленинского районов Екатеринбурга и похитили более 5 млн руб. В последнем случае к ним присоединился пятый, ранее судимый, участник.



В ходе обысков у них было изъято более 1 млн руб. Остальные денежные средства соучастники потратили на собственные нужды, в том числе на отдых на юге страны.



Кировский районный суд Екатеринбурга в июне 2018 года вынес приговор одному из соучастников, заключившему соглашение о сотрудничестве, и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Дело в отношении 4 членов группы направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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