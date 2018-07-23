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«Уральские авиалинии» добавляют рейсы в Москву

23 июль 2018 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает дополнительные рейсы на популярном направлении Чита — Москва — Чита. Рейс У6-467/468 будет выполняться с 29 июля по 9 сентября 2018 года по пятницам и воскресеньям. Время вылета из Москвы в 21.25, время вылета из Читы в 11.00, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Отметим, что прежнее расписание не меняется, а вводятся дополнительные рейсы, которые позволят путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города», — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На данном маршруте действуют субсидированные тарифы. Стоимость для молодежи и пенсионеров — 6 тыс. 200 руб., детям — 4 тыс. 650 руб. в одну сторону. Покупка льготных билетов возможна только в кассах при предъявлении документов, подтверждающих субсидию.

Остальные путешественники могут сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья». А все, кто еще не вступил в программу, могут получить скидку в виде приветственных бонусов в 1 тыс. руб. при регистрации в программе. Один бонус равен одному рублю.

Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.

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