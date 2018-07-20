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Апелляция признала законность штрафов на 55 млн рублей участникам дорожного картеля на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановления Свердловского УФАС России о штрафах на общую сумму более 55 млн руб. в отношении участников дорожного картеля на Среднем Урале. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.



Напомним, ранее Свердловское УФАС признало факты нарушений закона о защите конкуренции, выразившихся в создании картелей — достижении соглашений, направленных на поддержание (не снижение) цен государственных контрактов между АО «Мелиострой» и ООО СК «Вектор», а также между ООО «СУ5групп» и ООО «Стройспецмонтаж-2000», АО «Мелиострой» и ООО «Рокада».



Как установлено комиссией антимонопольного ведомства, действия победителей аукционов — АО «Мелиострой» и ООО «СУ5групп» — не являлись добросовестными, поскольку организации привлекали подконтрольные и зависимые компании для оформления идентичных технических условий к заявкам. В результате ограничивалась возможность неценовой конкуренции. Кроме того, подконтрольные компании многократно не прикладывали к заявкам обязательные документы и не допускались к торгам.



Данные действия указанных организаций по отдельности не запрещены законом, однако являются противным добропорядочной деловой практике поведением, и в совокупности поддерживали цены на торгах на уровне 99% от начальных максимальных цен контрактов, что запрещено законом.



Установлено, что ООО «СК «Вектор», ООО «Рокада», ООО «Спецстроймонтаж-2000» действовали исключительно в интересах победителей аукционов (АО «Мелиострой» и ООО «СУ5групп»), поскольку ни разу не разместили ценовых предложений.



Таким образом, у АО «Мелиострой» и ООО «СУ5групп» прослеживается стратегия поведения, при которой зависимыми от будущих победителей участниками аукционов создавалась мнимая конкуренция.



За нарушение антимонопольного законодательства участниками картелей назначены административные штрафы на общую сумму 55 млн 043 тыс. руб.



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 18 июля отменил решение суда первой инстанции и оставил в силе решение и постановления антимонопольного органа.

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