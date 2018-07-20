«Девять негритят» Свердловской области

Уральский банковский рынок 20 июля 2018 года потерял еще одного игрока. Банк России отозвал лицензию у АО «Тагилбанк», основным акционером которого является бывший депутат Палаты представителей Свердловской области Алексей Чеканов (26,23% акций). Как следует из объяснений регулятора, кредитное учреждение долгое время испытывало финансовые затруднения.АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ. За год в отношении банка четыре раза были применены меры надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов. В последние годы своего существования АО «Тагилбанк» какого-либо влияния на экономику Свердловской области не оказывало.Как следует из пояснений Банка России, решение об отзыве лицензии принято из-за невыполнения кредитной организацией требований регулятора и появления «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».«Деятельность АО «Тагилбанк» на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости», ― поясняет регулятор.Агентство страхования вкладов уже объявило, что возврат средств вкладчикам начнется не ранее 3 августа 2018 года.Для руководства банка решение регулятора оказалось неожиданным. В настоящее время менеджмент АО «Тагилбанк» пытается разобраться, что именно послужило поводом для отзыва лицензии.Однако в условиях нынешней политики ЦБ РФ, которая направлена на зачистку банковского сектора в стране, ожидаемо дальнейшее сокращение количества региональных игроков. Достаточно вспомнить, что 5-10 лет назад для уральских предприятий основным источником кредитных средств были именно местные финансовые учреждения. По состоянию на 1 января 2001 года в Свердловской области было зарегистрировано 30 банков и 97 филиалов.С начала 2013 года, когда Банк России взял курс на «оздоровление» банковской системы, уральский рынок потерял таких крупных игроков как «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, банк «Северная казна», Свердловский губернский банк, УИК-банк, Инбанк, «Сберинвестбанк», Банк24.ру, «Плато-банк» и Уралприватбанк.После отзыва лицензии у АО «Тагилбанк» в области теперь остается девять банков, и это число в ближайшее время может снова уменьшиться. Сложившаяся на рынке ситуация напоминает сюжет известного детектива Агаты Кристи. Участникам рынка остается только ждать, кто из них окажется следующим.В качестве вероятного кандидата на выбывание с рынка эксперты все чаще называют ПАО «Уралтрансбанк».Екатеринбургское финансово-кредитное учреждение, как и АО «Тагилбанк», в последнее время работает с убытками. В марте 2018 года международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг «Уралтрансбанка» с «ССС» до «СС» («вероятен дефолт, но обязательства выполняются») и вывело его из списка Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с возможностью понижения»). Кроме того, финансовая организация оказалась в числе постоянных нарушителей нормативов, установленных Банком России.По мнению аналитиков, ЦБ РФ будет продолжать свой курс, пока в стране не останется до 300 банков.