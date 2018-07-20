Новости дня

На сайте госзакупок размещен аукцион на ремонт дома в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. На сайте госзакупок администрация Екатеринбурга разместила аукцион на ремонт дома на проспекте Ленина, 5 в Екатеринбурге.



В тендере примечательно, что работы должны быть проведены в рамках «подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Сам аукцион появился на сайте госзакупок 19 июля 2018 года.



Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать фасад и крышу строения. Начальная сумма тендера составляет 4,4 млн руб. Итоги должны быть подведены 13 августа.



ЧМ-2018 в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Екатеринбурге последний матч мундиаля состоялся 27 июня 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: