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В Екатеринбурге суд приговорил телефонного мошенника к 7 годам колонии строгого режима

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Блинова, который обвинялся в мошенничестве и подделке удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По материалам надзорного органа, в декабре 2017 года подсудимый подделал удостоверение сотрудника полиции, которое потом использовал для совершения мошеннических действий в отношении 14 пожилых граждан.



За два месяца — с декабря 2017 года по январь 2018-го — Ю. Блинов с неустановленным сообщником звонил пожилым гражданам и представлялся сотрудником полиции. Он сообщал им, что их близкий родственник якобы виноват в ДТП с пострадавшими, и предлагал прекратить административное и уголовное преследование в отношении указанного лица за определенное денежное вознаграждение.



Позже он приезжал к пострадавшим, показывал удостоверение и забирал деньги. Общая сумма ущерба обманутых граждан составила около 1 млн руб.



В отношении Юрия Блинова было возбуждено уголовное дело по частям 2,3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере», части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования», части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».



Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу обратившихся с иском потерпевших сумму причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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