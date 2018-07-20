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За год самые дешевые туры по России подорожали на 19%

УрБК, Москва, 20.07.2018. В 2018 году туристы предпочитают проводить свой отпуск за границей, в основном в безвизовых странах. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту.ру».



Среди зарубежных стран самой популярной по-прежнему остается Турция — за год доля туристов, купивших путевки по этому направлению выросла с 19,91% до 28,21% в 2018 году. Следом по спросу идет Греция, доля путевок в которую снизилась с 8,8% до 7,54% и Кипр с ростом доли с 3,66% до 6,34%.



Значительнее всего за год выросли в цене туры в Армению — на 62%, до 22,6 тыс. руб. за самый дешевый тур. Путевки в ОАЭ подорожали на 53%, до 44,7 тыс. руб., в Черногорию и Таиланд — 29% и 26%, до 39 тыс. руб. и 29,7 тыс. соответственно.



Цены на российские туры по сравнению с 2017 годом выросли на 19%, до 20,6 тыс. руб. При этом спрос на путевки на внутренние курорты сократился на 5%.



Снижение стоимости самых дешевых туров произошло по направлениям в Китай (на 25%, до 33,3 тыс. руб.), Болгарию (на 8%, 23,5 тыс. руб.) и Грецию (на 4% 33,2 тыс. руб.).

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