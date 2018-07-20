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Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро ― на 45 коп.
20 июль 2018 (15:11)
УрБК, Москва, 20.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 21.42 коп., до 63,49 руб., евро — на 45,19 коп., до 73,93 руб.
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