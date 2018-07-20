Новости дня
«Уральский завод газоочистной аппаратуры» месяц не выплачивал зарплату рабочим
20 июль 2018 (14:55)
УрБК, Челябинск, 20.07.2018. В Челябинске ООО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» не выплатило в срок 66 сотрудникам зарплату за июнь 2018 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Задолженность в размере 1,5 млн руб. была выявлена в ходе прокурорской проверки.
В отношении юридического лица и директора были возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.
К настоящему времени задолженность погашена в полном объеме.
Задолженность в размере 1,5 млн руб. была выявлена в ходе прокурорской проверки.
В отношении юридического лица и директора были возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.
К настоящему времени задолженность погашена в полном объеме.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Белоярском городском округе МУП «Новые технологии» не выплачивало работникам 1,6 млн рублей
- Задолженность ПО «Уралэнергомонтаж» перед рабочими к марту 2018 года составила 175,3 млн рублей
- МУП «Тепловые сети Верхние Серги» оштрафовано за невыплату заработной платы сотрудникам
- В Екатеринбурге филиал «Энергозащиты» задолжал работникам 1,4 млн рублей
- В Нижнем Тагиле сотрудникам гостиницы «Металлург» все лето не выплачивали зарплату