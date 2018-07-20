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«Уральский завод газоочистной аппаратуры» месяц не выплачивал зарплату рабочим

УрБК, Челябинск, 20.07.2018. В Челябинске ООО «Уральский завод газоочистной аппаратуры» не выплатило в срок 66 сотрудникам зарплату за июнь 2018 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Задолженность в размере 1,5 млн руб. была выявлена в ходе прокурорской проверки.



В отношении юридического лица и директора были возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.



К настоящему времени задолженность погашена в полном объеме.

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