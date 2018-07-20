Новости дня

Екатеринбургский МУП «Водоканал» ограничит подачу холодной воды на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. В екатеринбургском микрорайоне ЖБИ с 21 по 22 июля 2018 года на 50% будет снижено давление на сетях холодного водоснабжения (ХВС), сообщает ЕМУП «Водоканал».



«Из-за ограничения ХВС в микрорайоне останавливается работа дошкольных и образовательных детских учреждений. Кроме восстановления давления ХВС для возобновления работы этих организаций могут понадобиться исследования проб воды, поступающей в здание, то есть с момента восстановления подачи ХВС в полном объеме требуется около двух суток для того, чтобы детские сады и школы могли открыться», — отмечается в сообщении.



Таким образом, если ХВС в полном объеме будет восставлено в воскресенье вечером, то детские сады и школьные летние лагеря смогут возобновить работу в среду.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: