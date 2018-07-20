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За год интернет-трафик уральцев за границей вырос в 2 раза
20 июль 2018 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Уральцы стали больше времени проводить онлайн, находясь за границей. Как сообщает пресс-служба компании «МегаФон», в июне туристы из Свердловской области скачали в два раза больше интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оценке оператора, этого объема информации хватило бы на целый месяц непрерывного просмотра фильмов. При этом рекорд по активности в сети установили свердловчане. В первый летний месяц за рубежом они загрузили объем данных, сопоставимый с просмотром 500 кинолент. На втором месте оказались абоненты из Тюменской области, чей трафик оказался сопоставим с размещением 55 тыс. фотографий. Третье место делят жители Челябинской области и Югры, которые скачали объем трафика, сравнимый с 300 аудиокнигами девятичасовой длительности.
Как пояснили в пресс-службе компании, такой рекорд в мобильном интернете уральцы поставили в том числе благодаря опции «Роуминг, гудбай». С ней в путешествиях по миру выходить в сеть можно по домашним условиям. Именно она сопровождала многих роумеров, которые уже успели объехать половину земного шара и побывать в 126 странах — от популярных направлений до далеких уголков.
«Впечатления об отпуске долго согревают нас в рабочие будни. Чаще всего за такой эмоциональной поддержкой наши абоненты ездили в Турцию, где побывал каждый третий турист. В этом сезоне также особой популярностью стала пользоваться Грузия, куда отправилось в 2 раза больше жителей. Нашлись и любители экзотики, которые преодолели тысячи километров, чтобы увидеть Республику Анголу, Маврикий, Перу и Ямайку», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Кроме того, при планировании отдыха абоненты стали чаще скачивать мобильные приложения. Самыми популярными оказались навигатор MAPS ME, конвертер валют XE Currency и онлайн-переводчик Google Translate.
Отпускникам связисты также предлагают организовать тур при помощи сервиса «МегаФон.Путешествия». В нем можно выгодно купить билеты, забронировать отель или комплексный тур. За каждый заказ, оформленный через сервис, на счет телефона возвращается часть его стоимости. Подробности на сайте.
По оценке оператора, этого объема информации хватило бы на целый месяц непрерывного просмотра фильмов. При этом рекорд по активности в сети установили свердловчане. В первый летний месяц за рубежом они загрузили объем данных, сопоставимый с просмотром 500 кинолент. На втором месте оказались абоненты из Тюменской области, чей трафик оказался сопоставим с размещением 55 тыс. фотографий. Третье место делят жители Челябинской области и Югры, которые скачали объем трафика, сравнимый с 300 аудиокнигами девятичасовой длительности.
Как пояснили в пресс-службе компании, такой рекорд в мобильном интернете уральцы поставили в том числе благодаря опции «Роуминг, гудбай». С ней в путешествиях по миру выходить в сеть можно по домашним условиям. Именно она сопровождала многих роумеров, которые уже успели объехать половину земного шара и побывать в 126 странах — от популярных направлений до далеких уголков.
«Впечатления об отпуске долго согревают нас в рабочие будни. Чаще всего за такой эмоциональной поддержкой наши абоненты ездили в Турцию, где побывал каждый третий турист. В этом сезоне также особой популярностью стала пользоваться Грузия, куда отправилось в 2 раза больше жителей. Нашлись и любители экзотики, которые преодолели тысячи километров, чтобы увидеть Республику Анголу, Маврикий, Перу и Ямайку», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Кроме того, при планировании отдыха абоненты стали чаще скачивать мобильные приложения. Самыми популярными оказались навигатор MAPS ME, конвертер валют XE Currency и онлайн-переводчик Google Translate.
Отпускникам связисты также предлагают организовать тур при помощи сервиса «МегаФон.Путешествия». В нем можно выгодно купить билеты, забронировать отель или комплексный тур. За каждый заказ, оформленный через сервис, на счет телефона возвращается часть его стоимости. Подробности на сайте.
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