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Суд признал банкротом компанию «Аквапура» в Екатеринбурге
20 июль 2018 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Аквапура» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Аквапура» в декабре 2017 года обратилось в суд ООО «Леверанс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 7 млн руб., при этом требование ООО «Акваэко» на 60 млн руб. находится на стадии рассмотрения. Временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства компании и невозможности восстановления ее платежеспособности в установленные законом сроки.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Аквапура» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Аквапура» в декабре 2017 года обратилось в суд ООО «Леверанс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 7 млн руб., при этом требование ООО «Акваэко» на 60 млн руб. находится на стадии рассмотрения. Временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства компании и невозможности восстановления ее платежеспособности в установленные законом сроки.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Аквапура» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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