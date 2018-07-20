Новости дня

Суд признал банкротом компанию «Аквапура» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Аквапура» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.



С иском о банкротстве ООО «Аквапура» в декабре 2017 года обратилось в суд ООО «Леверанс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 7 млн руб., при этом требование ООО «Акваэко» на 60 млн руб. находится на стадии рассмотрения. Временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства компании и невозможности восстановления ее платежеспособности в установленные законом сроки.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Аквапура» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: