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Прокуратура возбудила дело в отношении МУП «Комэнергоресурс» из-за ЧП в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Прокуратура возбудила административное дело в отношении организации МУП «Комэнергоресурс» из-за проблем с водоснабжением жителей Североуральска.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, административное дело возбуждено по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Оно направлено в суд на рассмотрение. Кроме того, прокуратура внесла представление МУПу с требованием устранить нарушение законодательства.



В надзорном органе признали, что органы местного самоуправления не обеспечили надлежащее питьевое водоснабжение населения городского округа. В связи с этим прокуратура внесла представление и.о. главы Североуральского городского округа Владимиру Паслеру с требованием устранить нарушения законодательства.



Напомним, днем 16 июля 2018 года обвалилась часть русла реки Калья, протекающей недалеко от Североуральска. Провал диаметром 10 м. оказался в 300 м. от насосной 2-го подъема северо-восточного дренажного узла, который используется в качестве источника питьевого водоснабжения населения городского округа.



В результате питьевая вода муниципалитета оказалась загрязнена. Специалистам потребовалось четыре дня, чтобы ликвидировать аварию. Еще три понадобится на гиперхлорирование питьевой воды. До восстановления водоснабжения жителям выдают бутилированную воду. Прокуратура намерена проверить, как организованы точки раздачи воды.

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