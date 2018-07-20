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В июне россияне сократили повседневные расходы в среднем на 3,7%

УрБК, Москва, 20.07.2018. В июне россияне сократили повседневные расходы в среднем на 3,7% к предыдущему месяцу. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Ромир» со ссылкой на данные собственного исследования.



При этом, несмотря на общее сокращение расходов на продукты, россияне в июне потратили на 2,4% больше, чем в мае.



Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко — на 7,2% — уменьшили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами сократили затраты на 2,6%. Напротив, потребительская активность граждан с низкими доходами в июне выросла на 4,1%.



По мнению аналитиков, снижение потребительской активности объясняется сезонным фактором: жители городов переезжают за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск.



Больше всего активность покупателей снизилась на юге России — на 8,8%. Жители центральной России уменьшили расходы на 3,7%, Северо-Запада — на 2,8%, Поволжья — на 2,3%, Сибири и Дальнего Востока — на 4,8%. Иная картина только на Урале, здесь расходы населения, наоборот, увеличились на 5%.

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