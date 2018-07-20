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В Екатеринбурге за сбыт поддельных купюр осуждена главный кассир магазина
20 июль 2018 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор главному кассиру магазина торговой сети Марине Анфилофьевой, которая признана виновной по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде установлено, что подсудимая принесла на рабочее место семь поддельных купюр и хранила их в помещении главной кассы магазина.
«Вечером 15 октября 2017 года Анфилофьева, формируя инкассаторскую сумку с выручкой магазина, заменила в общей сумме 7 подлинных купюр на имеющиеся у нее поддельные, то есть пустила их в денежное обращение. Изъятые подлинные купюры Марина Анфилофьева присвоила себе», — говорится в сообщении.
Поддельные купюры при пересчете выявили сотрудники НКО «ИНКАХРАН».
Суд назначил Марине Анфилофьевой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В суде установлено, что подсудимая принесла на рабочее место семь поддельных купюр и хранила их в помещении главной кассы магазина.
«Вечером 15 октября 2017 года Анфилофьева, формируя инкассаторскую сумку с выручкой магазина, заменила в общей сумме 7 подлинных купюр на имеющиеся у нее поддельные, то есть пустила их в денежное обращение. Изъятые подлинные купюры Марина Анфилофьева присвоила себе», — говорится в сообщении.
Поддельные купюры при пересчете выявили сотрудники НКО «ИНКАХРАН».
Суд назначил Марине Анфилофьевой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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