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Иностранные болельщики потратили в России более 900 млн рублей в рамках системы tax free

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. За время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 иностранные болельщики в России приобрели товаров по системе tax free на сумму 943,8 млн руб., оформив 11,3 тыс. чеков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.



Лидерами покупок стали китайцы, составившие 70,8% всех покупателей. На втором месте — жители Мексики: 2,8%, на третьем — граждане Германии: 2,10%, далее идут гости из ОАЭ — 1,94%, Таиланда — 1,25%, Катара — 1,1% и Вьетнама 1%.



Большая часть чеков была зарегистрирована на таможне аэропорта «Шереметьево» — 70,3%, значительно меньше — в «Домодедово»: 14,6% и «Пулково»: 10,2%. Далее следуют «Внуково» и аэропорт Сочи.



С 1 января закон о введении tax free вступил в силу. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане стран, не входящих в ЕАЭС. Чтобы получить компенсацию, в течение одного дня иностранцу нужно приобрести товаров на сумму не менее 10 тыс. руб., оформив на них специальный чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Позже к ней присоединились магазины других городов, принимающих ЧМ-2018.

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