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Подразделение УГМК оштрафовано на 420 тыс. руб. из-за гибели работника
20 июль 2018 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. ОАО «Богословское рудоуправление» (входит в состав холдинга УГМК) оштрафовано на 420 тыс. руб. из-за гибели электрослесаря в шахте «Северо-Песчанская». Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Свердловской области.
Несчастный случай произошел 4 мая 2018 года. При производстве работ электрослесарь упал с высоты и скончался от полученных травм.
«Основной причиной несчастного случая признана неудовлетворительная организация производства работ», — говорится в сообщении.
По итогам расследования несчастного случая на предприятии были выявлены нарушения статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Это послужило основанием для проведения внеплановой выездной проверки.
Несчастный случай произошел 4 мая 2018 года. При производстве работ электрослесарь упал с высоты и скончался от полученных травм.
«Основной причиной несчастного случая признана неудовлетворительная организация производства работ», — говорится в сообщении.
По итогам расследования несчастного случая на предприятии были выявлены нарушения статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Это послужило основанием для проведения внеплановой выездной проверки.
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