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Подразделение УГМК оштрафовано на 420 тыс. руб. из-за гибели работника

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. ОАО «Богословское рудоуправление» (входит в состав холдинга УГМК) оштрафовано на 420 тыс. руб. из-за гибели электрослесаря в шахте «Северо-Песчанская». Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Свердловской области.



Несчастный случай произошел 4 мая 2018 года. При производстве работ электрослесарь упал с высоты и скончался от полученных травм.



«Основной причиной несчастного случая признана неудовлетворительная организация производства работ», — говорится в сообщении.



По итогам расследования несчастного случая на предприятии были выявлены нарушения статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Это послужило основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

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