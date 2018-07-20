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Урожайность пшеницы в России оказалась самой низкой за три года

20 июль 2018 (11:26)

УрБК, Москва, 20.07.2018. Урожайность пшеницы в 2018 году оказалась в России самой низкой за предыдущие три года, говорится в материалах центра «СовЭкон».

На 18 июля 2018 года в России убраны 27,5 млн т пшеницы с площади в 7,15 млн га. Годом ранее было убрано 14,5 млн т с территории 3,18 млн га.

Средняя урожайность составляет 38,4 ц/га против 45,8 ц/га в 2017 году. Это объясняется засушливой погодой, которая установилась в России в этом году.

Урожайность с близкой площади в 2017 году составляла 44,4 ц/га, в 2016 году — 41,6 ц/га, в 2015 — 36,9 ц/га.

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