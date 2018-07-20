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В I полугодии стоимость одного квадратного метра в новостройках Свердловской области превысила 40 тыс. руб.
20 июль 2018 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. За I полугодие 2018 года стоимость 1 кв. м. в новостройках составила 40 тыс. 336 руб. В 2017 году за этот же период — 39 тыс. 812 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
В январе-июне 2018 года общая площадь проданного жилья составила 138,6 тыс. кв. м., тогда как в январе-июне 2017 года — 75,9 тыс. кв. м. В этом году за полгода в Екатеринбурге продали 137,5 тыс. кв. м., в прошлом — 62,1 тыс. кв. м.
В январе-июне 2018 года общая площадь проданного жилья составила 138,6 тыс. кв. м., тогда как в январе-июне 2017 года — 75,9 тыс. кв. м. В этом году за полгода в Екатеринбурге продали 137,5 тыс. кв. м., в прошлом — 62,1 тыс. кв. м.
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