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В I полугодии стоимость одного квадратного метра в новостройках Свердловской области превысила 40 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. За I полугодие 2018 года стоимость 1 кв. м. в новостройках составила 40 тыс. 336 руб. В 2017 году за этот же период — 39 тыс. 812 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-июне 2018 года общая площадь проданного жилья составила 138,6 тыс. кв. м., тогда как в январе-июне 2017 года — 75,9 тыс. кв. м. В этом году за полгода в Екатеринбурге продали 137,5 тыс. кв. м., в прошлом — 62,1 тыс. кв. м.

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