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УЭМЗ прошел аудит производства гражданской продукции для международного рынка

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. На Уральском электромеханическом заводе (ФГУП «УЭМЗ», Екатеринбург, предприятие ГК «Росатом») завершился аудит гражданского производства, проведенный техническими специалистами компании Schneider Electric SAS (Франция) и представителями «Русатом-Электротехника» (филиал АО «РАСУ»).



Как сообщает пресс-служба АО «Русатом автоматизированные системы управления» (РАСУ), аудит был проведен в рамках проекта по выведению электротехнической продукции на международный рынок.



В ходе аудита была подтверждена организационная готовность УЭМЗ производить низковольтные комплектные устройства (НКУ) в зарубежном исполнении (серии USG — Ural Switchgears), полностью соответствующие нормам Евросоюза (ЕС) и стандартам МЭК.



Напомним, НКУ предназначены для применения в составе систем энергоснабжения, управления и автоматики в качестве распределительных щитов, силовых распределительных пунктов, щитов и шкафов управления и автоматики.



«Мы заинтересованы в создании долгосрочного технического альянса с производителями сертифицированных систем для АЭС. Наша совместная работа позволит расширить экспортное предложение Уральского электромеханического завода, предоставив ему возможность выхода на экспортный рынок поставок НКУ не только по проектам строительства российских АЭС за рубежом, но и для других отраслей промышленности», — отметил исполнительный директор Schneider Electric Константин Комиссаров.



По результатам аудита 21 августа ФГУП «УЭМЗ» предстоит отправка 11 шкафов НКУ серии USG на сертификационные испытания в лабораторию VOLTA (Франция). В случае успешного прохождения испытаний завод получит сертификат соответствия нормам и стандартам МЭК в ЕС от ASEFA (орган сертификации низковольтного оборудования).



По словам директора электротехнического филиала Алексея Воронина, получение сертификата позволит АО «РАСУ» (как держателя технических условий) совместно с партнером по бизнесу ФГУП «УЭМЗ» уже с 2019 года участвовать в торгах на поставку НКУ на все строящиеся зарубежные АЭС российского дизайна.



«При поддержке нашего индустриального партнера (Schneider Electric SAS), обеспечении глубины локализации комплектующих до 50% и гарантированном высоком качестве оборудования есть все предпосылки освоить рынок поставок НКУ за рубеж на сумму более 20 млрд рублей за ближайшие 8-10 лет», — сообщил он.



Отметим, что УЭМЗ успешно сотрудничает с компанией Schneider Electric — одним из мировых лидеров в производстве электрооборудования — с 2013 года.

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