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Соблюдение трудового законодательства не важно для 48% молодых соискателей

УрБК, Москва, 20.07.2018. Соблюдение трудового законодательства и наличие «белой» зарплаты важно лишь для 52% соискателей в возрасте 21-25 лет, существенно ниже соответствующих значений в группе 26-35 лет (65%) и 36-50 лет (68%), говорится в исследовании портала Avito.



Большей части опрошенных (58%) важна стабильность дохода, 42% респондентов при выборе работы обращают внимание на его размер. На первом этапе своей карьеры молодежь готова пожертвовать высоким уровнем оплаты труда ради опыта работы.



«Зарплата «в рынке» гораздо важнее для соискателей в возрасте 36-50 лет — 58%: от этого зависит материальное благосостояние их семей. Аналогичная картина наблюдается в критерии «стабильность трудоустройства» (48% у молодежи против 54% у старшей аудитории)», ― отмечают аналитики.



При выборе работодателя молодые соискатели уделяют наибольшее внимание возможностям обучения и развития в компании (62%), а также перспективам карьерного роста (51%). Кандидаты в возрасте 26-35 лет придают этим факторам меньшее значение: в обучении заинтересован 51%, карьерный рост важен для 46% опрошенных. В возрастной группе 36-50 лет это 44% и 35% соответственно.



Принимая решение о трудоустройстве, молодежь обращает внимание на условия труда: для 49% важно удобное расположение офиса, 42% опрошенных ценят гибкий график, а 20% — удаленную работу. Наличие столовой или компенсация питания — важный фактор для 24% молодых респондентов, а 25% хочет, чтобы компания в целом заботилась о сотрудниках.

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