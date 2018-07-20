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Во II квартале 2018 года Банк России впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей
20 июль 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Во II квартале 2018 года Банк России впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.
Общее число выявленных двухтысячных купюр составило 16 штук. Между тем фальшивых купюр номиналом 200 руб. за указанный период выявлено не было.
Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. Банк России ввел в обращение с12 октября 2017 года.
Также, по данным ЦБ, во II квартале выявлено более 6,8 тыс. поддельных пятитысячных банкнот. Купюра номиналом 1 тыс. руб. была подделана более 2,3 тыс. раз, 500 руб. — 168 раз.
Что касается иностранной валюты, за указанный период выявлено 556 поддельных долларов США, 46 евро, 13 китайских юаней и два случая подделки фунтов стерлингов.
Общее число выявленных двухтысячных купюр составило 16 штук. Между тем фальшивых купюр номиналом 200 руб. за указанный период выявлено не было.
Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. Банк России ввел в обращение с12 октября 2017 года.
Также, по данным ЦБ, во II квартале выявлено более 6,8 тыс. поддельных пятитысячных банкнот. Купюра номиналом 1 тыс. руб. была подделана более 2,3 тыс. раз, 500 руб. — 168 раз.
Что касается иностранной валюты, за указанный период выявлено 556 поддельных долларов США, 46 евро, 13 китайских юаней и два случая подделки фунтов стерлингов.
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