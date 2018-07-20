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Во II квартале 2018 года Банк России впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Во II квартале 2018 года Банк России впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.



Общее число выявленных двухтысячных купюр составило 16 штук. Между тем фальшивых купюр номиналом 200 руб. за указанный период выявлено не было.



Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. Банк России ввел в обращение с12 октября 2017 года.



Также, по данным ЦБ, во II квартале выявлено более 6,8 тыс. поддельных пятитысячных банкнот. Купюра номиналом 1 тыс. руб. была подделана более 2,3 тыс. раз, 500 руб. — 168 раз.



Что касается иностранной валюты, за указанный период выявлено 556 поддельных долларов США, 46 евро, 13 китайских юаней и два случая подделки фунтов стерлингов.

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