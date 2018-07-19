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В Свердловской области надзорные органы выявили 1,5 тонны опасной мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Управлением ФСБ и МВД России Свердловской области в ходе рейда по контролю реализации животноводческой продукции в местах несанкционированной торговли в Екатеринбурге изъяли из оборота 1,5 т баранины и говядины.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, реализация продукции животного происхождения проводилась с нарушением ветеринарного законодательства РФ — без ветеринарных сопроводительных документов.



Потенциально опасную продукцию сожгли на предприятии ЕМУП Спецавтобаза «Широкореченский полигон» под контролем департамента ветеринарии Свердловской области.



Владельцы продукции за нарушение ветеринарного законодательство РФ привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

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