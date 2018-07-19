Кризис

«ЭнергосбыТ Плюс» планирует полностью отключить БЭМЗ от электросетей

«ЭнергосбыТ Плюс» планирует полностью отключить Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ) от электроснабжения из-за задолженности. Об этом сообщает пресс-служба энергоснабжающего предприятия.



«Энергетики планируют введение полного ограничения режима потребления электрической энергии на заводе. Электроснабжение предприятия-должника будет полностью прекращено после выполнения организационно-технических мероприятий по отделению энергоснабжения пос. Баранчинский от электроснабжения должника», — говорится в сообщении.



Также с июня 2016 ограничено электроснабжение Первоуральского завода горного оборудования из-за задолженности в размере 52 млн руб.

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