Новости дня

«ЭнергосбыТ Плюс» планирует полностью отключить БЭМЗ от электросетей

19 июль 2018 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. «ЭнергосбыТ Плюс» планирует полностью отключить Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ) от электроснабжения из-за задолженности. Об этом сообщает пресс-служба энергоснабжающего предприятия.

«Энергетики планируют введение полного ограничения режима потребления электрической энергии на заводе. Электроснабжение предприятия-должника будет полностью прекращено после выполнения организационно-технических мероприятий по отделению энергоснабжения пос. Баранчинский от электроснабжения должника», — говорится в сообщении.

Также с июня 2016 ограничено электроснабжение Первоуральского завода горного оборудования из-за задолженности в размере 52 млн руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: