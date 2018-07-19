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В Челябинской области в I полугодии число выданных потребкредитов выросло на 2,8%
19 июль 2018 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. В Челябинской области за I полугодие 2018 года выдано 209,4 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России в январе-июне 2018 года количество выданных потребительских кредитов составило 7,08 млн ед. Это на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Вместе с тем сумма выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за 6 месяцев 2018 года она составила 1,25 трлн руб., что на 25,3% больше, чем в I полугодии 2017 года.
«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Тем более, что налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет им это делать достаточно безболезненно. В свою очередь и сами «качественные» заемщики после некоторого перерыва постепенно от «сберегательных» настроений переходят к тактике более активного «потребления», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В целом по России в январе-июне 2018 года количество выданных потребительских кредитов составило 7,08 млн ед. Это на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Вместе с тем сумма выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за 6 месяцев 2018 года она составила 1,25 трлн руб., что на 25,3% больше, чем в I полугодии 2017 года.
«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Тем более, что налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет им это делать достаточно безболезненно. В свою очередь и сами «качественные» заемщики после некоторого перерыва постепенно от «сберегательных» настроений переходят к тактике более активного «потребления», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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