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Почти четверть всех кредитов жителей Свердловской области являются ипотечными

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. К началу лета в Свердловской области выдано около 19 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 35,6 млрд руб. По сравнению с 5 месяцами прошлого года количество выданных кредитов увеличилось в 1,7 раза, а сумма — почти в два раза, сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.



Средневзвешенная ставка по ИЖК, предоставленным жителям региона, находится на историческом минимуме. На 1 июня 2018 года она составила 9,6%, год назад в этом же месяце средневзвешенная ставка равнялась 11,4%.



Если раньше жители Свердловской области в основном брали кредиты на потребление, то сейчас уже 24% всех кредитов — ипотечные. 5 лет назад их было 13%. При этом доля просроченной задолженности на сегодняшний момент по ИЖК в Свердловской области составляет всего 1,2%. Таким образом, ипотечные кредиты хорошо обслуживаются.



Выросла и средняя сумма ИЖК: на 1 июня 2018 года она составила почти 1 млн 880 тыс. руб., что на 190 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средний срок выдачи ипотеки увеличился почти на 9 месяцев, до 16 лет и четырех месяцев.



«В целом ситуация на рынке ипотечного кредитования за последние два года изменилась кардинально в пользу заемщиков. Произошло это из-за стабилизации инфляции и постепенного снижения ключевой ставки Банка России. Поэтому сейчас ипотеку можно брать на более выгодных условиях. Если есть необходимость в улучшении жилищных условий, данным инструментом нужно пользоваться. Самое главное — помнить, что в любых условиях решение о кредите, а особенно ипотечном, должно быть хорошо продуманным», — отметил руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников.

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