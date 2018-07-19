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Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро ― на 35 коп.

19 июль 2018 (16:45)

УрБК, Москва, 19.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 37,4 коп., до 63,3 руб., евро — на 34,63 коп., до 73,48 руб.

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