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Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро ― на 35 коп.

УрБК, Москва, 19.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 37,4 коп., до 63,3 руб., евро — на 34,63 коп., до 73,48 руб.

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