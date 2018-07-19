Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро ― на 35 коп.
19 июль 2018 (16:45)
УрБК, Москва, 19.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 37,4 коп., до 63,3 руб., евро — на 34,63 коп., до 73,48 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 44 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 25 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 0,73 коп., евро — на 0,85 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 23 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 9 коп.