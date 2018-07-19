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«Эстафета добрых дел» на ЕВРАЗ НТМК перешла от механиков в рельсобалочный цех

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. «Эстафета добрых дел» на ЕВРАЗ НТМК перешла от механиков к работникам рельсобалочного цеха. Эстафетная палочка была передана на рапорте управляющего директора, сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.



Механики ЕВРАЗ НТМК посвятили эстафете около двух месяцев. В проекте приняли участие представители всех подразделений управления главного механика.



«Учреждения в отдаленных районах не избалованны вниманием, поэтому мы решили помочь детскому саду № 34 в поселке Первомайский. Я благодарен всем сотрудникам управления и цехов, особенно предцехкома Светланы Першкиной. Мы сделали доброе и нужное дело. Быть полезным — очень приятно и важно для каждого человека», — отметил главный механик ЕВРАЗ НТМК Андрей Зудов.



На собранные средства металлурги приобрели посуду для кухни, игрушки, заменили светильники и электропроводку, своими силами отремонтировали помещения, где занимаются дети, поставили новые оконные блоки на лестничных площадках. Закупили огнетушители и поставили контейнеры для твердых бытовых отходов. Во дворе детского сада установили удобные скамейки, крытые песочницы, восстановили качели и забор. Организовали праздник и подарили ребятам книги, пеналы и наборы первоклассников. Дети также подготовили концерт для гостей с ЕВРАЗ НТМК, где прочитали шуточные стихотворения про каждого шефа.



Дошкольное учреждение № 34 поселка Первомайский посещают 64 ребенка от полутора до семи лет. Детскому саду также помогают депутаты Законодательного собрания Свердловской области Алексей Кушнарев и Владимир Радаев. Они оказывают поддержку 10 дошкольным учреждениям 21 избирательного округа.



«Эстафета добрых дел» началась на ЕВРАЗ НТМК в январе 2017 года с инициативы доменного цеха. В ней уже приняли участие 8 подразделений комбината: доменный цех, конвертерный цех, коксохимическое производство, цех прокатки широкополочных балок, колесобандажный цех, управления железнодорожного транспорта, главного энергетика и главного механика.



География проекта вышла за пределы Нижнего Тагила. Металлурги помогли детскому саду для детей с ограниченными возможностями здоровья № 105, СРЦ «Радуга», Дому малютки, детскому дому в селе Южаково, коррекционной школе № 1, реабилитационному центру «Улыбка», детским садам сел Кайгородское, Башкарка и Первомайский.

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