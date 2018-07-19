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Из-за многочисленных нарушений детский лагерь в Краснотурьинске закрыли на 90 суток

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Краснотурьинский городской суд на 90 суток приостановил работу детского лагеря «Паритошка» из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, выявленных Роспотребнадзором.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в детском учреждении были выявлены нарушения положений статьи 28 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 20 пунктов СанПиН «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», пункта 7.1 санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, содержащих требование к мебели, оборудованию и игрушкам в детском учреждении. Кроме того, лагерь открылся без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.



По решению Краснотурьинского городского суда индивидуальный предприниматель Богданова С. С. признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ, деятельность лагеря приостановили на 90 суток с 21 июня 2018 года.



Богданова С. С. не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала его в Свердловском областном суде. Как установил суд, предприниматель определяла сменность и продолжительность пребывания в лагере, мероприятий, что свидетельствует о реализации услуги по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Постановление судьи Краснотурьинского городского суда в отношении индивидуального предпринимателя оставлено без изменения.

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