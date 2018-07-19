Новости дня
Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще жаловаться на нарушения их прав со стороны юристов
19 июль 2018 (14:26)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. В Екатеринбурге за истекший период 2018 года существенно возросло число жалоб граждан на нарушения их прав со стороны компаний и предпринимателей, оказывающих юридические услуги. Об этом на пресс-конференции рассказала директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.
«Еще три года назад любое обращение, связанное с жалобой на адвокатов, юристов, было для нас неординарным событием. К сожалению, сейчас все изменилось. В прошлом году к нам обратились 106 человек. В текущем году мы этот рубеж прошли уже давно, и количество жалоб продолжает расти», — пояснила Я. Голубева.
По ее словам, в большинстве случаев, указанных в обращениях, люди с профессиональным юридическим образованием пользуются правовой неграмотностью потребителей, вовлекая их в ненужные или бесперспективные споры и взимая за это значительные денежные суммы.
«Еще три года назад любое обращение, связанное с жалобой на адвокатов, юристов, было для нас неординарным событием. К сожалению, сейчас все изменилось. В прошлом году к нам обратились 106 человек. В текущем году мы этот рубеж прошли уже давно, и количество жалоб продолжает расти», — пояснила Я. Голубева.
По ее словам, в большинстве случаев, указанных в обращениях, люди с профессиональным юридическим образованием пользуются правовой неграмотностью потребителей, вовлекая их в ненужные или бесперспективные споры и взимая за это значительные денежные суммы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге растет количество жалоб граждан на юридические услуги
- В 2017 году число жалоб свердловчан на нарушения в сфере транспортных услуг выросло на 47%
- За два года число жалоб в сфере интернет-торговли в Свердловской области выросло в 2,5 раза
- Наибольшее число жалоб граждан в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступает на банки «Хоум Кредит энд Финанс» и «Ренессанс Капитал»
- Начальник отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Афанасьева: В прошлом году количество жалоб увеличилось на 20% по сравнению с 2007 годом