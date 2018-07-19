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Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще жаловаться на нарушения их прав со стороны юристов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. В Екатеринбурге за истекший период 2018 года существенно возросло число жалоб граждан на нарушения их прав со стороны компаний и предпринимателей, оказывающих юридические услуги. Об этом на пресс-конференции рассказала директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.



«Еще три года назад любое обращение, связанное с жалобой на адвокатов, юристов, было для нас неординарным событием. К сожалению, сейчас все изменилось. В прошлом году к нам обратились 106 человек. В текущем году мы этот рубеж прошли уже давно, и количество жалоб продолжает расти», — пояснила Я. Голубева.



По ее словам, в большинстве случаев, указанных в обращениях, люди с профессиональным юридическим образованием пользуются правовой неграмотностью потребителей, вовлекая их в ненужные или бесперспективные споры и взимая за это значительные денежные суммы.

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