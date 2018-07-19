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Снабжение питьевой водой в Североуральске восстановят не раньше следующей недели
19 июль 2018 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Снабжение питьевой водой в Североуральске будет восстановлено не раньше понедельника, 23 июля, следует из сообщения администрации городского округа.
Напомним, 16 июля в Североуральске обвалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор, из-за этого качество питьевой воды в городском округе ухудшилось. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.
Локализовать провал в русле реки в администрации рассчитывают уже сегодня, 19 июля 2018 года. После этого три дня коммунальщикам потребуется на хлорирование воды.
«Срок окончания работ по плану — 19 июля 2018 года. Далее в течение трех суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды», ― говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.
Таим образом, при исполнении плана питьевая вода вернется в дома жителей Североуральска только на следующей неделе. Сейчас в городском округе организована выдача питьевой воды — по два литра на человека по удостоверяющим личность документам. Накануне появилась информация, что поставка воды в город сорвалась, что вызвало волнения среди граждан.
Напомним, 16 июля в Североуральске обвалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор, из-за этого качество питьевой воды в городском округе ухудшилось. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.
Локализовать провал в русле реки в администрации рассчитывают уже сегодня, 19 июля 2018 года. После этого три дня коммунальщикам потребуется на хлорирование воды.
«Срок окончания работ по плану — 19 июля 2018 года. Далее в течение трех суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения и отобраны бактериологические пробы воды», ― говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.
Таим образом, при исполнении плана питьевая вода вернется в дома жителей Североуральска только на следующей неделе. Сейчас в городском округе организована выдача питьевой воды — по два литра на человека по удостоверяющим личность документам. Накануне появилась информация, что поставка воды в город сорвалась, что вызвало волнения среди граждан.
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