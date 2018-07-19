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Авиакомпании задолжали болельщикам ЧМ-2018 более 5 млн евро за задержки и отмены рейсов

УрБК, Москва, 19.07.2018. Авиакомпании, которые осуществляли рейсы в Россию и из России в период Чемпионата мира по футболу-2018, задолжали пассажирам более 5 млн евро из-за задержек, овербукинга и отмен полетов, подсчитали аналитики онлайн-сервиса AirHelp.



По данным сервиса, в результате 10% всех рейсов из России в страны Евросоюза и обратно с 12 июня по 15 июля были сорваны. Специалисты AirHelp отслеживали их на специальной странице в режиме реального времени.



«Этим летом миллионы футбольных болельщиков отправились в Россию поддерживать сборные своих стран на чемпионате мира. Подобная нагрузка на мировые авиакомпании и аэропорты логичным образом привела к росту задержек, отмен и овербукинга рейсов: более 10% всех рейсов из России и в Россию за период с 12 июня по 15 июля были сорваны, и общий долг авиакомпаний за задержку и отмену рейсов, подпадающих под действие Регламента ЕС 261, составил более 5 млн евро», — прокомментировал директор AirHelp по Восточной Европе Евгений Лонский.



Согласно регламенту ЕС 261, авиапассажирам, пострадавшим от более чем трехчасовой задержки, отмены или овербукинга подобных авиаперелетов, полагается компенсация в размере до 600 евро.

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